بعد أمطار الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تقلبات طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، بعد موجة الطقس السيئ الذى اجتاحت بعض المحافظات أمس الثلاثاء، وأدت إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وقالت الأرصاد: "يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء".
وأضافت: "استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء والوجه البحرى، مع استمرار فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والسواحل الغربية".
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