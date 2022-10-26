الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - الأمطار اليوم

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طفس لطيف فى أول الليل مائل لبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 26 18

6 أكتوبر 27 18

بنها 27 19

دمنهور 26 18

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 25 19

دمياط 25 21

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 20

طنطا 26 18

شلاتين 31 23

الإسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 18

وادى النطرون 27 19

مطروح 25 19

السلوم 28 17

سيوة 27 15

العريش 25 20

رفح 24 19

الطور 29 22

كاترين 21 13

رأس سدر 29 20

نخل 25 17

طابا 29 21

نويبع 30 22

حلايب 28 24

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 28 18

بنى سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 28 16

سوهاج 29 18

قنا 30 19

الأقصر 30 18

أسوان 31 20

الوادى الجديد 29 18

أبوسمبل 30 18

أبو رماد 31 24