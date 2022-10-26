مسجد السيدة عائشة.. تفاصيل تحريف الاسم على جوجل وكيفية التعديل

جدة - نرمين السيد - مسجد السيدة عائشة

تحريف اسم مسجد السيدة عائشة.. وكشف مستخدمو تويتر عن أنه عند البحث عن اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل وتحديدا على أيقونة خرائط جوجل يظهر اسم المسجد بلفظ خارج لا يليق مع تلك المرأة الصالحة التى هى من نسل آل بيت النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم.

وأشار مستخدمو تويتر على أنه لتعديل هذا الاسم البذىء يجب الدخول على محرك البحث "جوجل"، وكتابة اسم "مسجد السيدة عائشة".

مسجد السيدة عائشة

تحريف اسم مسجد السيدة عائشة... بعد ذلك يظهر على جانب الصفحة 3 نقاط اضغط عليهم، حيث تظهر اختيارات "مشاركة - اقتراح تعديل - هل أنت مالك النشاط التجاري - إغلاق القائمة".. اضغط على "اقتراح تعديل"، وستظهر اقتراحات "تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى - وإغلاق وإزالة".

اختر من بينها تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى، واحذف تلك الكلمة البذيئة.

تحريف اسم مسجد السيدة عائشة... جدير بالذكر، أن مسجد السيدة عائشة رضى الله عنها، يوجد في القاهرة في حي الخليفة، خارج ميدان القلعة في شارع السيدة عائشة.

مسجد السيدة عائشة

تحريف اسم مسجد السيدة عائشة... وأجمع المؤرخون على قدوم السيدة عائشة إلي مصر ووفاتها فيها، ويقول السخاوي في كتابه "تحفة الأحباب"، إن السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق، مدفونة فى مصر، وأنه عاين قبرها فى قبر قديم على بابه لوح رخامى مدون عليه "هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق ابن الإمام محمد باقر ابن الإمام على زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه".