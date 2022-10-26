محافظ الجيزة يتفقد مجهودات شفط مياه الأمطار فى هذه المناطق (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة الحالة العامة للطرق بأحياء العمرانية والطالبية والهرم والعجوزة وجنوب الجيزة؛ للوقوف على أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وانتظام الحالة المرورية فى ضوء تعرض عدد من القطاعات بالمحافظة لهطول الأمطار الغزيرة.





شملت جولة المحافظ تفقد جهود شفط تجمعات مياه الأمطار من الطريق الدائرى والطريق الصحراوى والمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ومحور 26 يوليو ومحاور "اللبينى والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين وميدان سفنكس وشارع النيل ونفق الجلاء وشارع مراد وميدان النهضة".

وأكد محافظ الجيزة على أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية للتعامل الفورى مع موجه الطقس السيئ وهطول الأمطار والدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار بعدد من النقاط الحيوية والبؤر الساخنة التى تم تحديدها مسبقا؛ لضمان سرعة انتشارها ومجابهة أى تجمعات بها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التنسيق بين جميع القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز وقد تم نشر المعدات وتكثيف الجهود على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار الساعة ، لمتابعة عمليات شفط مياه الامطار أولًا بأول الي جانب رفع أى آثار للأمطار بمحيط المدارس، وتمركز سيارات الشفط فى البؤر الساخنة والأماكن التى تتعرض لتراكمات مياه الأمطار؛ لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الإستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية

35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 .

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما تهيب بقائدي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.