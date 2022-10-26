عاجل.. السيسى: مصر قدمت أكثر من 3 آلاف شهيد و17 ألف مصاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى على التلفزيون المصرى: "إحنا كلنا محتاجين نكون أمناء ومخلصين لبلدنا ونتكاتف مع بعضنا ومع القيادة السياسية والحكومة علشان بلدنا تنهض".

وتابع الرئيس السيسى: "التعليم يحتاج إلى 250 مليار جنيه، وكتير اتكلموا عن تجارب كوريا الجنوبية وماليزيا اتكلموا عن التجارب فقط، إنما ما اتكلموش عن السياق اللى الدول دى كانت ماشية فيه".

ولفت الرئيس إلى أن الدولة تستورد 10 ملايين طن سنويا من القمح، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى زراعة مزيد من المساحات بمحصول القمح لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقليل الاستيراد.