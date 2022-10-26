عاجل.. الرئيس: لولا زيادة إنتاج الغاز كنا سنلجأ لقطع الكهرباء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر كانت ستحتاج إلى ما يزيد على 30 مليار دولار، لولا زيادة إنتاج الغاز خلال سنوات قليلة، وأن هذا الاحتياج كنا سنلجأ على أثره إلى قطع الكهرباء.
وتابع الرئيس السيسى: "لو حاسبت الدولة المصريين على الكهرباء بأسعارها الحقيقية فسيدفع المواطن أضعاف ما يدفعه الآن"، كما طالب بعدم الخوض فى هذا الصدد دون علم، حتى لا يبنى رأى عام خاطئ.
وواصل الرئيس: "جميع المواد البترولية من البنزين والسولار والغاز متوفرة فى الأسواق ولا نعانى من أى عجز فيها".
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