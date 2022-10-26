عاجل.. الرئيس: الدولة تحتاج إلى تريليون دولار دخل فى السنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه لا يطلب من المصريين سوى التكاتف مع القيادة السياسية والحكومة من أجل العبور من هذه الصعاب، قائلا: "عايز نحط أيدينا في أيد بعض حتى لو بالقلب بس يكون قلبك مع اللى بيتعمل".
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أنه طلب فرش الوحدات السكنية لأهالى العشوائيات؛ من أجل معيشة تليق بهم بعد الصعوبات الكبيرة التى تعرضوا لها فى حياتهم القديمة.
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