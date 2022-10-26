عاجل- السيسى: «حياة كريمة» هدفها تحسين معيشة المواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصرى، مساء اليوم، أن ملف القضاء على العشوائيات كان مهما لخدمة الأهالى مشيرا إلى أنه قرر التخلص من العشوائيات لأنها تهتم بفئة الغلابة والتى لا تمتلك حلولًا.
وأوضح أن ملف العشوائيات كان مهملًا منذ الخمسين سنة الماضية، وأن هدفه الأساسى هو أن يعيش سكانها حياة كريمة، وأن سكان العشوائيات هم أهلنا البسطاء.
وتابع أن الاختلاف فى الرأى مهم أما الاختلاف فى الفهم يعتبر مشكلة، مضيفًا أن قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة فى قطاعات مختلفة لأن الدولة قدراتها لا تتحمل.
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