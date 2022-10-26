جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الموانئ كميناء الإسكندرية والدخلية وبورسعيد والسخنة والسويس وغيرهم، يكمنها أن توفر أموالا جيدة، ولكي تحقق ذلك لابد أن تكون درجة أولى.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن هذه الموانئ أرصفتها مصممة بشكل جيد، وبعد إنشاء الموانئ الجديدة أصبح لدينا 70 كيلو متر أرصفة، بعد أن كان لا يتعدى الـ 35 كيلو أرصفة. وشدد الرئيس على أن الدول حريصة على أن الدولار يكفى السلع الأساسية أولا قبل أى شىء آخر، لافتا إلى أن مستلزمات الإنتاج تبلغ تكلفتها 30 مليار دولار فى العام، لافتا فى الوقت نفسه، إلى أن تكلفة مواد الوقود تبلغ 2 مليار دولار فى الشهر حاليا. وأشار إلى أن محطات الكهرباء تحتاج إلى 2 مليار دولار لتشغيها شهريا، لافتا إلى أن هذا المبلغ سيكون 30 مليارًا وربما أكثر لولا وجود الغاز فى مصر، موجهًا حديثه لمروجى الشائعات قائلا: "اللى ميعرفش ميتكلمش".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى: اللى ميعرفش ميتكلمش (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.