عاجل.. السيسى: تبرعات بناء مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية بلغت 10% فقط

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عدد من رجال أعمال طرحوا عليه فكرة إنشاء مستشفى 500 500 لعلاج السرطان، فسألهم عن معرفتهم لعلاج مريض السرطان الواحد، فقالوا إنه يتكلف 300 ألف جنيه، وأن المستشفى بالكامل سيتكلف 17 مليار جنيه.





وأضاف الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه بدأ فى إنشاء مستشفى 500 500 سريعا دون انتظار للتبرعات من هنا وهناك، مشيرا إلى أن هذه التبرعات من الممكن ألا تكفى لإنشاء مستشفى كبير بهذا الحجم.

مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية

وكشف الرئيس السيسى عن مفاجأة بشأن التبرعات لبناء مسجد الرحمن الرحيم وكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية، حيث قال: "تبرعات المصريين بلغت 10% فقط لإنشائهما، والباقى كملناه".

مدينة زويل

وعن مدينة زويل، أكد الرئيس السيسى أن العالم الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل، عرض عليه عام 2014، إنشاء مدينة علمية، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشائها، مؤكدا أنه وافق على الفور، على أن يوفر الدكتور زويل التمويل الخاص بإنشائها.

وتابع: "الدكتور زويل رحمه الله أكد لى أنه متاح لديه وقتها 500 مليون جنيه، وبعد تقييم المدينة وجدناها تتكلف 3 ونصف مليار جنيه، فكررت سؤالى، هل ستتمكن من توفير المبالغ المالية؟، فأكد أنه سيوفرها".

واستطرد الرئيس: "توفى الدكتور أحمد زويل، ونحن من استكملنا إنشاء مدينته للعلوم، ولم نحصل على أى مبالغ من أى شخص، ولا يمكن أن نترك عمل من غير تنفيذ.