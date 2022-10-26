الرئيس السيسى: كسبنا 2 تريليون جنيه من العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إن كل هذه المشاريع قائمة على فكرة زيادة قيمة سعر المتر فى الأراضى المقامة عليها تلك المشروعات.

وأضاف: "هذه المشاريع من المقرر إقامتها على 750 مليون متر بما يعادل 175 ألف فدان، وتم العمل فى 40 ألف فدان فقط منها"

وأكد الرئيس السيسى أن تلك المشاريع عادت على الدولة بأرباح تقدر بـ 2 تريليون جنيه؛ بسبب ارتفاع سعر المتر على هذه الأراضى".

وتابع: "الدولة باعت أراضى للمطورين، وتجدد المرافق فى مختلف أنحاء البلاد جراء عمليات البيع هذه، إضافة إلى إنشاء كيانات اقتصادية لاستمرار البناء فى مختلف أنحاء البلاد، ولولا ذلك "كنا فضلنا زى ما احنا".