عاجل.. الرئيس السيسى: اللى ميعرفش ميتكلمش

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الموانئ كميناء الإسكندرية والدخلية وبورسعيد والسخنة والسويس وغيرهم، يكمنها أن توفر أموالا جيدة، ولكي تحقق ذلك لابد أن تكون درجة أولى.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن هذه الموانئ أرصفتها مصممة بشكل جيد، وبعد إنشاء الموانئ الجديدة أصبح لدينا 70 كيلو متر أرصفة، بعد أن كان لا يتعدى الـ 35 كيلو أرصفة.

وشدد الرئيس على أن الدول حريصة على أن الدولار يكفى السلع الأساسية أولا قبل أى شىء آخر، لافتا إلى أن مستلزمات الإنتاج تبلغ تكلفتها 30 مليار دولار فى العام، لافتا فى الوقت نفسه، إلى أن تكلفة مواد الوقود تبلغ 2 مليار دولار فى الشهر حاليا.

وأشار إلى أن محطات الكهرباء تحتاج إلى 2 مليار دولار لتشغيها شهريا، لافتا إلى أن هذا المبلغ سيكون 30 مليارًا وربما أكثر لولا وجود الغاز فى مصر، موجهًا حديثه لمروجى الشائعات قائلا: "اللى ميعرفش ميتكلمش".