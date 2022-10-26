عاجل- الرئيس السيسى: دور الإعلام صنع سياق فكرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر برنامج التاسعة، مساء اليوم، أن من كان لديه فكرة يتقدم بها، كما نقول لرجال الأعمال تعالوا واستلموا المستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه الدولة عندما تضررت وتدمرت كان شعبها يأكل بيضة فى الأسبوع ورغيفا فى اليوم. وأوضح أن قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة فى القطاعات المختلفة.

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