الرئيس السيسي يتحدث عن بناء الدولة: تحتاج إلى تضحيات من الجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في حال إذا لم يتم عمل المشروعات الضخمة ليعمل بها 5 مليون إنسان، كيف كانوا سيعيشون هؤلاء؟



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "ما ينطبق على مصر الآن، ينطبق على العديد من الدول المجاورة لها، ولكن الفارق الوحيد أن الله أراد أن يتحول مسارها ولا تضل الطريق، وبناء هذه الدولة يحتاج إلى التضحيات من كل شعبها".



وقال: "منذ عام 2016 وحتى الفترة التي سبقت جائحة كورونا، كانت الأمور تسير على ما يرام، والناتج المحلي يزيد، ومعدل النمو يزيد، وحافظنا خلال فترة التوقف التي جاءت بعد جائحة كورونا على ألا تنهار الدنيا بنا".