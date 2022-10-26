عاجل.. السيسى: التعليم فى مصر يحتاج إلى 60 ألف فصل سنويا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على شاشة التليفزيون المصرى "يجب أن نكون أمناء ومخلصين لبلدنا وندرس الملفات جيدا". وأكد الرئيس: "نرحب بالأفكار الجديدة فى كل المجالات"

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