جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصرى، مساء اليوم: "ربنا وحده اللى يعرف أنا بعمل إيه وهو اللى بيساعدنى وعلشان كده أنا دايما شاكر وبطلب منه الدعم والمدد علشان أعرف أساعد الغلابة".
وتحدث الرئيس عن ملف القضاء على العشوائيات، مضيفا أنه كان مهما لخدمة الأهالى وأنه قرر التخلص من العشوائيات لأنها تهتم بفئة الغلابة والتى لا تمتلك حلولا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى: دايما بطلب من الله الدعم والمدد علشان أساعد الغلابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.