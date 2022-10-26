عاجل- السيسى: دايما بطلب من الله الدعم والمدد علشان أساعد الغلابة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصرى، مساء اليوم: "ربنا وحده اللى يعرف أنا بعمل إيه وهو اللى بيساعدنى وعلشان كده أنا دايما شاكر وبطلب منه الدعم والمدد علشان أعرف أساعد الغلابة".

وتحدث الرئيس عن ملف القضاء على العشوائيات، مضيفا أنه كان مهما لخدمة الأهالى وأنه قرر التخلص من العشوائيات لأنها تهتم بفئة الغلابة والتى لا تمتلك حلولا.