عاجل- الرئيس السيسى: مصر لن تضيع.. وشبكة الطرق الجديدة فوق الخيال

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى فى مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة" الذى يعرض على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن تشخيص مشكلات مصر ينطبق على دول كثيرة، و"مصر لن تضيع أبدا"، وأوضح أن شبكة الطرق الجديدة فى مصر فوق الخيال.

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