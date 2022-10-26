عاجل.. الرئيس السيسى: ما حدث فى 2011 و2013 يعرض أى دولة للانهيار

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على شاشة التليفزيون المصرى "لما الدنيا وقفت بسبب كورونا حافظنا على أن الدنيا متنهرش بينا".

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