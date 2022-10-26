عاجل- السيسى: يجب أن نكون أمناء فى طرح القضايا

جدة - نرمين السيد - وتناول الرئيس السيسى، خلال حواره لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، ملف التعليم قائلا، إن تطوير التعليم يحتاج 250 مليار جنيه على الأقل. وتابع: علينا التصدى للقضايا التى يتم تناولها بلغة الفهم المشترك وعلينا أن نكون أمناء فى طرح القضايا ودراسة جميع الملفات التى يتم تناولها.

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