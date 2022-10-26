عاجل.. الرئيس السيسى: ملف القضاء على العشوائيات كان مهما لخدمة الأهالى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على شاشة التليفزيون المصرى "التعليم يحتاج 250 مليار جنيه. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ما حدث فى عامى 2011 و 2013 يعرض أى دولة للانهيار. وتابع: "لما الدنيا وقفت بسبب كورونا حافظنا على أن الدنيا متنهرش بينا".

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