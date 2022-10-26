وزير التنمية المحلية يتابع جهود سحب تجمعات مياه الأمطار فى القاهرة (صور) 

جدة - نرمين السيد - أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مساء اليوم، فى عدد من مناطق محافظة القاهرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع فى أحياء المنطقة الشرقية.





وشملت الجولة تفقد منطقة المنصة بـ طريق الأوتوستراد وتم متابعة أعمال سحب تجمعات المياه، وكذا منطقة عباس العقاد ومنطقة الكيلو 4.5 وخلف النادى الأهلى بمدينة نصر.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتجمعات المياه لتسيير حركة المرور والمواطنين بصورة طبيعية وبانسياب فى جميع مناطق القاهرة وعدم حدوث أى تكدسات للسيارات.



كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والدفع بفرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأحياء للتعامل الفورى مع مياه الأمطار وسحبها وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى بمحافظة القاهرة.

كما أشار اللواء هشام آمنة على متابعة غرفة العمليات وادارة الازمات بوزارة التنمية المحلية لتطورات الموقف فى جميع المحافظات، والتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والغرفة المركزية لمجلس الوزراء فى حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الموقف.



ومن جانبه، أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كل أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه، وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس، وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.



كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى، وهيئة النظافة والحماية المدنية، والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت، حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمعات المياه للتعامل الفورى معها.