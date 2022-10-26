عاجل.. الرئيس السيسى: الدولة تسعى لتقديم الأفضل للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على شاشة التليفزيون المصرى، أن الدولة تسعى لتقديم الأفضل للمواطنين. وتابع: علينا التصدى للقضايا التى يتم تناولها بلغة الفهم المشترك وعلينا أن نكون أمناء فى طرح القضايا ودراسة جميع الملفات التى يتم تناولها.

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