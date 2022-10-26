عاجل- الرئيس السيسى: نرحب بمن يطرح حلولا وندعمه

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى ماخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة" الذى يعرض على القناة الأولى المصرية: إننا نرحب بمن يطرح حلولا وندعمه، مشيرًا إلى أن ما حدث فى 2011 و 2013 يعرض أى دولة للانهيار.

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