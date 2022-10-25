محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية مولد سيدى إبراهيم الدسوقى

جدة - نرمين السيد - وبدأت الاحتفالية بتلاوة من الذكر الحكيم للشيخ أحمد أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وأنشودة للطفل عمر عماد، وابتهال للمبتهل أيمن رسمى.

وتناول الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خلال كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، مولد الشيخ إبراهيم الدسوقى، أحد أقطاب التصوف الأربعة فى العالم الإسلامى، والذى يتم الاحتفال به فى شهر مارس يسمى بـ"المولد الرجبى"، والثانى فى أكتوبر وهو الاحتفال الرسمى بمولده، وأوضح خلال كلمته مكانة أولياء الله الصالحين.

حضر الاحتفالية السكرتير العام للمحافظة تامر سعيد، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد يونس، ورئيس مركز ومدينة دسوق الشيخ محمد يونس، ووكيل مديرية الأوقاف، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية.

والشيخ إبراهيم الدسوقى، هو إبراهيم بن عبدالعزيز أبو المجد الذى ولد عام 653هـ، الموافق 1255م، بمدينة دسوق وينسب إليها، وينتهى نسبه من جهة أبيه للإمام الحسين بن على بن أبى طالب وفاطمة الزهراء بنت المصطفى -صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام الشافعى وعشق الخلوة منذ صغره، وسطع نجمه فى العلوم والمعارف وانتشرت طريقته حتى وصل صيته إلى كل أرجاء البلاد، منذ أن ترك الخلوة وتفرغ لتلاميذه.

أصدر السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى أمرا بتعيينه شيخا للإسلام فقبل المنصب وقام بمهمته، وكان يهب راتبه من هذه الوظيفة لفقراء المسلمين، كما قرر السلطان بناء زاوية يلتقى فيها الشيخ بمريديه يعلمهم ويفقههم فى أصول دينهم، وهى مكان مسجده الحالى.

وظل الدسوقى يشغل منصب شيخ الإسلام حتى توفى السلطان بيبرس، ثم اعتذر عنه ليتفرغ لتلاميذه ومريديه، حيث لقبه محبيه ببرهان الدين وأبا العينين "عين الشريعة وعين الحقيقة"، وكانت له صلات وثيقة بالسيد أحمد البدوى وتبادلا الرسائل بواسطة مريديهم، نسب له مئات الكرامات التى حوتها كثير من الكتب التى سطرت عن الدسوقى، ويعد قطب التصوف الرابع بعد عبدالقادر الجيلانى، وأحمد الرفاعى، وأحمد البدوى.

دفن الدسوقى بمدينة دسوق محل مولده، والتى لم يغادرها فى حياته إلا مرات معدودة، وأقام أهل المدينة بعد ذلك على ضريحه زاوية صغيرة، وتوسعت شيئا فشيئا فتحولت الزاوية إلى مسجد من أكبر مساجد مصر، والذى يعرف حاليا بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى.