عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن الدراسة غدا فى مدارس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية، عار تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على مسؤولية كل محافظ فى تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه، طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث أن هناك متابعة من قبل كل محافظة مع الهيئة على مدار الساعة، لمعرفة حالة الطقس، حتى يتسنى للمحافظ اتخاذ قراره، مُهييةً بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).

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