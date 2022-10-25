محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - يتابع محافظ الجيزة أحمد راشد جهود شفط مياه الأمطار التى غطت أغلب مناطق المحافظة، حيث أمر بالدفع بفرق ومعدات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وسحبها، وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى بمحافظة الجيزة.





وتشهد محافظة الجيزة سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وشديدة فى بعض الأماكن بالمحافظة، حيث سقطت كميات كبيرة من مياه الأمطار بمناطق: فيصل والهرم والطريق الصحراوى والرماية والمتحف المصرى الكبير، وأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق البراجيل وإمبابة وبشتيل وصفط اللبن والبحر الأعظم والمهندسين وأوسيم والحوامدية وأطفيح.

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