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حياة كريمة تشيد بتوصيات الرئيس السيسى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية

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أ ش أ 2022-10-25 23:05 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أشادت مؤسسة حياة كريمة بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الاقتصادى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين منها أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن "المؤتمر الاقتصادى.. مصر 2022" سيكون منصة اقتصادية مستقرة تقدم كشف حساب كل عام بما تم إنجازه فى مختلف المجالات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك آليات مؤسسية مستمرة تتناول ما يقابلنا من مشكلات فى التنفيذ.

وقال الرئيس السيسى - فى كلمته بالجلسة الختامية لـ"المؤتمر الاقتصادى.. مصر 2022" بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء - "إننا ملتزمون بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر وأنه سيتلقى تقريرا كل ثلاثة أشهر بما تم إنجازه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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