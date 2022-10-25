حياة كريمة تشيد بتوصيات الرئيس السيسى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن "المؤتمر الاقتصادى.. مصر 2022" سيكون منصة اقتصادية مستقرة تقدم كشف حساب كل عام بما تم إنجازه فى مختلف المجالات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك آليات مؤسسية مستمرة تتناول ما يقابلنا من مشكلات فى التنفيذ.
وقال الرئيس السيسى - فى كلمته بالجلسة الختامية لـ"المؤتمر الاقتصادى.. مصر 2022" بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء - "إننا ملتزمون بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر وأنه سيتلقى تقريرا كل ثلاثة أشهر بما تم إنجازه".
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