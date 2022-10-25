الأرصاد: كميات الأمطار المتوقعة غدًا لا تستدعي تعطيل الدراسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 10:30 مساءً - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات اليوم لم تكن مفاجئة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات، والتواصل مع غرف الأزمات بالمحافظات بشأن حدتها وفرص سقوطها وكمياتها.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن القاهرة الكبرى والفيوم وبني سويف ومناطق من المنوفية والإسماعيلية وبورسعيد شهدت سقوط أمطار متوسطة نتج عنها تجمعات للمياه اختلفت من منطقة لأخرى.

وتابع، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة غدًا في المحافظات، وكميات الأمطار المتوقعة لا تستدعي اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة، مشيرًا إلى ان اليوم كان ذروة الأمطار وخلال الساعات المقبلة سوف تقل حدة سقوط الأمطار لتصل إلى خفيفة بدءً من الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، مؤكدًا أن فرص سقوط الأمطار غد الأربعاء سوف تكون من خفيفة إلى متوسطة.