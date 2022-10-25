محيى الدين: تعزيز دور رواد الأعمال ومراكز البحوث لإيجاد الحلول اللازمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح رائد المناخ، خلال مشاركته افتراضيا بجلسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حول الحلول اللازمة لدعم التحول المناخى، أن هناك عجز فى الثقة وفائض فى الأزمات مما يستلزم تبنى نهج اكثر شمولا لا يختزل العمل المناخى فى خفض الانبعاثات، وإنما يربط الأهداف المناخية بخطط التنمية المستدامة.

من ناحية أخرى، أشار رائد المناخ إلى أن العالم اليوم مختلف عما كان عليه عام 2015 حين تم توقيع اتفاقية باريس، فى ضوء تبعات جائحة كورونا والمتغيرات الجيوسياسية.

وأضاف محيى الدين أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد دفعت العديد من الدول إلى الاستثمار وتنويع مصادر الطاقة، مشيدا بالتقدم الذى أحرزته العديد من الاقتصادات النامية، بما فى ذلك البلدان الإفريقية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب العديد من الخطوات الهامة التى يتم اتخاذها فى ملف الهيدروجين الأخضر.

وفيما يتعلق بتعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخى فى الدول النامية، أكد محيى الدين أن هذا المبلغ لا يفى سوى ب 3 بالمئة فقط من احتياجات العمل المناخى بتلك الدول.

وخلال كلمته، أكد محيى الدين على ضرورة حشد مزيد من التمويل من القطاع الخاص على أن يكون هذا التمويل مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة وإحداث تغيير فى سلوك الأفراد والمؤسسات.

كما نوه محيى الدين إلى ضرورة تعزيز البعد الاقليمى من أجل توفير الحلول اللازمة لأزمة المناخ من خلال العديد من الشراكات مع عدد من مراكز البحوث ومراكز الفكر والجامعات، وفى السياق ذاته، أوضح محيى الدين أهمية توطين العمل المناخى حتى يشعر الجميع بثمار هذا العمل على أرض الواقع.

واختتم محيى الدين كلمته بالتأكيد على أن العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخى يبدأ بانطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ ولا ينتهى بانعقاد القمة وصولا إلى الدورة الثامنة والعشرين بالإمارات.

ومن ناحية أخرى أكد محيى الدين، خلال مشاركته فى ندوة افتراضية نظمتها مؤسسة الكومنولث بعنوان "التعامل مع خسائر المناخ: تطلعات نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين"، ضرورة البدء الفورى فى التعامل مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخى والتوصل لطرق تقييمها والحلول العلمية لمعالجتها وسبل تمويلها بما يساهم فى الحد منها.

وأضاف أن مؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ يضع ضمن أولوياته مناقشة ملف الخسائر والأضرار بوصفه أحد محاور العمل المناخى الرئيسية، موضحا أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى هذا الملف من خلال المساهمة فى تقييم الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخى فى المجتمعات المختلفة، كما تساهم الجامعات ومراكز الأبحاث فى إيجاد الحلول العلمية للتعامل معها والحد منها.

وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية فى تمويل معالجة خسائر التغير المناخى والتى تضيف تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات إلى التمويل المطلوب للعمل المناخى.

وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ يسعى من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة إلى تعزيز العمل الإقليمى الجماعى، حيث أسفرت هذه المنتديات عن عشرات المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، لافتا إلى اهتمام المؤتمر كذلك بتوطين العمل التنموى والمناخى من خلال إشراك مختلف الأطراف الفاعلة محليا فى رسم وتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والمناخية.

وأوضح أن ملف تمويل العمل المناخى يحظى باهتمام كبير خلال مؤتمر الأطراف وذلك من خلال مناقشة أدوات التمويل المبتكر، وآليات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمار المشترك فى الطبيعة، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع أولويات الدول النامية والأسواق الناشئة، وترشيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة.