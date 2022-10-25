الأمطار مستمرة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة طقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





ولفتت الهيئة فى بيانها، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء والوجه البحرى. وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

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