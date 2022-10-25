حازم هلال: كلمة الرئيس السيسي تسعى لتحقيق هدف بناء الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - قال حازم هلال، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، أن هناك هدف واحد من كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسعى لتحقيق هدف واحد وبناء الدولة المصرية.

وأضاف حازم هلال بمداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير كافة الاحتياجات وتسهيل الإجراءات من إنشاء العديد من المشروعات.

وتابع: أن الرئيس طالب بضرورة تقرير مستمر للمشروعات التي يتم العمل عليها والاطلاع على كافة معدلات الإنجازات بالمشروعات.