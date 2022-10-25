تحذيرات من الطقس غدا وسقوط أمطار أكثر غزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:27 مساءً - تتصدّر أحوال الطقس والطقس غدا موقع "جوجل" في مصر خاصةً بعد تعرض البلاد لأمطار غزيرة رعدية مصاحبة لقطع الثلج على القاهرة الكبرى، وتعرض بعض المناطق بالمحافظات للغرق بالمياه نتيجة غزارة المطر، وذلك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر والذي يؤشر على اقتراب فصل الشتاء.

الطقس غدا

توقع خُبراء هيئة الأرصاد الجوية، بشأن الطقس غدا تكوّن سحب رعدية على شمال وشرق البلاد، فيما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناه وشمال سيناء والوجه البحرى وشرق الدلتا، وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.مع استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى.

حذّر خبراء الأرصاد الجوية في تصريحات منذ قليل من حالة الطقس غدا وضرورة توخي الحذر أثناء النزول من المنزل غدا، بحيث لا يتم الخروج إلا للضرورة وقت سقوط الأمطار، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وسط انتشار الأوبئة.

- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

- اصطحاب الجواكيت وارتداء الملابس الثقيلة نسبيا في فترات الليل.

- عدم تخفيف الملابس أثناء الخروج في الطقس السئ.

- توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

- استخدام كافة الإجراءات الأمنية أثناء قيادة السيارة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نستعرض درجات الحرارة، غدا الأربعاء على القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية بعد سقوط الأمطار الغزيرة الآن كما يلي:

- القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.

- الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

- مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة.

- سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

- قنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.