عاجل- الرعد يدوى بقوة.. الأرصاد تكشف حالة طقس

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان: الرعد يدوى بقوة والبرق يضئ سماء معظم أرجاء القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناه وشمال ووسط سيناء والدلتا وشمال الصعيد يصاحبهم سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت صباح اليوم، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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