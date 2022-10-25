بعد الأمطار الغزيزة.. القليوبية تكشف موقف الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - وتتعرض القاهرة الكبرى والمحافظات الآن لأمطار غزيرة، يصاحبها رعد وبرق، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سيطرة السحب الرعدية على شرق البلاد؛ مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء والوجه البحرى وشرق الدلتا وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

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