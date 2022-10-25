جدة - نرمين السيد - بحث الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماعه مع جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالمحافظة، وذلك فى إطار متابعة الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة النقل.





وقال كامل الوزير - خلال الاجتماع - إن الهدف من أعمال التطوير ليس العائد المادى وإنما خدمة المواطنين بغض النظر عن المستفيد سواء المحافظة أو الوزارة فكلانا يمثل الدولة. ومن جانبه أوضح جمال - وفقا لبيان للمحافظة - بعض مشروعات وخطط الوزارة الخاصة بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة النقل بكافة وسائلها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين. وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالأراضى المملوكة لوزارة النقل "هيئة السكة الحديد" بالمحافظة وتذليل العقبات التى تواجه شركة mot، إحدى شركات وزارة النقل، كما تم استعراض الموضوعات الخاصة بالشركة بالمحافظة، والتى تخص بعض المواقع بـ " كفر الشيخ، قلين، دسوق، بيلا"، كما تم إعادة النظر فى الاستثمارات الخاصة بمدينة كفر الشيخ، بما يعظم الاستفادة من الأراضى وتحسين الصورة البصرية بالمدينة. وطالب المحافظ من الوزير بمراعاة عدد القطارات وزمن التقاطر لخطوط السكك الحديدية وخاصة أوقات الذروة وحل مشكلة التكدس خاصة فى الصباح، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الطريق الدولى الساحلى، وكوبرى سخا العلوى، الذى يربط بين شرق وغرب العاصمة، بالإضافة لتطوير سكة الحديد بكفر الشيخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ يبحثان تطوير شبكة الطرق بالمحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.