دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر ربيع الآخر

جدة - نرمين السيد - وذكرت دار الإفتاء فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنها استطلعت هلال شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا، الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأفادت الإفتاء فى بيانها بأنه قد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم غد الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.

وبهذه المناسبة الكريمة، تقدم الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.