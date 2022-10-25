الرعاية الصحية: إدخال تقنية «تافى» لعلاج مرضى القلب دون جراحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح عملية جديدة لاستبدال وزراعة الصمام الأورطى لمريضة عن طريق القسطرة باستخدام تقنية التافى (TAVI)، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن تقنية (تافى) هى من أحدث التقنيات العلاجية العالمية المستخدمة فى علاج أمراض القلب، لاستبدال أو زراعة الصمام الأورطى، والتى تعنى استبدال الصمام دون شق منطقة الصدر، عن طريق القسطرة (دون تدخل جراحى).

وأكد السبكى، حرص الهيئة على إدخال التقنيات الطبية العالمية بمستشفياتها لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل داخل منشآتها الصحية، لافتا إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبى يضم كوادر طبية متميزة فى مجال علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية، كما تضم وحدة قسطرة القلب به تجهيزات طبية على أعلى مستوى، أصبحت تحاكى وتضاهى أكبر وحدات وأقسام علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية بالمستشفيات العالمية.

من جهته، قال الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إن عمليات القساطر القلبية بتقنية التافى (TAVI)، هى من العمليات فائقة الدقة، والتى تسهم فى علاج المرضى من كبار السن أو من ذوى الحالات الحرجة بطريقة أكثر أمانا، وتجنب مضاعفات الجراحات التقليدية، كما تسهم فى سرعة تعافى المريض واستقرار حالته الصحية، وعودته بشكل أسرع إلى حياته الطبيعية.

وأكد رشيد، جاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية العالمية، التى تساعد فى علاج المرضى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، وإجراء أصعب العمليات والدقيقة فى علاج أمراض القلب بنسب تفوق ونجاح عالمية.

بدوره، أكد الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية والقائم بأعمال نائب مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية، أن مجمع الإسماعيلية الطبى يتوافر به أفضل التقنيات المتطورة لعلاج أمراض القلب (دون جراحة)، ومنها عمليات التافى، مشيرا إلى أنه تتخطى تكلفة هذه العملية 600 ألف جنيه، بينما لم تتكلف المريضة سوى نسبة مساهمة لا تتخطى 400 جنيه، حيث أنها من منتفعات منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، والتى تضمن علاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى إجراء عملية استبدال وزراعة الصمام الأورطى عن طريق التافى (TAVI) لمريضة تبلغ من العمر 67 عاما، تعانى من ضيق حرج فى الصمام الأورطى، وأمراض مزمنة الضغط والسكرى إضافة إلى السمنة المفرطة ومرض السدة الرئوية، وسبق وأن أجريت لها عملية قلب مفتوح وعمل وصلات للشرايين التاجية فى عام 2014، ولذا كان الخيار الأمثل هو إجراء عملية استبدال الصمام الأورطى للمريضة عن طريق تقنية التافى، للحفاظ على حياتها.

وتابعت الهيئة: أنه شارك فى إجراء عملية التافى (TAVI) للمريضة، نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمجمع الإسماعيلية الطبى، والتى تضم كلا من أ.د. طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، د. محمد عزالرجال، استشارى القلب والقسطرة القلبية، د. كمال رأفت، استشارى القلب والقسطرة القلبية، د. محمد سليمان، أخصائى القلب والقسطرة القلبية ورئيس قسم القسطرة القلبية بالمجمع، د. وسام الصاوى، أخصائى القلب والقسطرة القلبية، د. شادى عقل، أخصائى القلب والقسطرة القلبية بالمجمع، د. مينا عاطف، متدرب الزمالة.

وأضافت الهيئة، أنه شارك فى العملية استشاريى التخدير "د. شيماء دهشان، د. أحمد أيمن"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز "حنان حمودة، مصطفى غريب، أعبد الرحمن غريب، إسلام طلعت"، وفنيى الأشعة "هبة أحمد، أحمد عبدالغنى، محمد حسام".

وأشارت الهيئة، إلى إجراء العملية تحت إشراف ومتابعة د. أحمد البرعى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، د. محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبى، والدكتور مؤمن القرقارى، نائب مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية والقائم بأعمال مدير مجمع الإسماعيلية الطبى، د. جميلة نصر، أستاذ ورئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى.