دعاء المطر .. أدعية مستحبة وقت سقوط الأمطار "اللهم إسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 07:26 مساءً - دعاء المطر .. يٌستحب ترديده وقت سقوط الأمطار وتشهد عدد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة،على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية وفيما يلى أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار.

-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً

-اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين

-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين

فيما شهدت محافظة الجيزة منذ قليل، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك عدة مناطق متفرقة بالجيزة، ورعدية أحيانا، وذلك تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية اليوم .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.