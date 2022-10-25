قمة المناخ COP 27.. السياحة تعلن ضوابط الرحلات الداخلية للمشاركين بقمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 07:25 مساءً - حذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات العاملة بشرم الشيخ، من تنظيم أية رحلات للوفود المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ cop 27 المنعقدة بالمدينة الشهر المقبل، إلا بشروط.

وقالت الوزارة، في خطاب وجهته لغرفة شركات السياحة اليوم الثلاثاء، إنه لا يجوز لآى شركة تقديم خدمات الرحلات السياحية للوفود المشاركة فى المؤتمر داخل محافظة جنوب سيناء وخارجها إلا بعد تقديم خطابا يوضح قيامها بحجز الأقامة للأفواج التابعة لها فى مواعيد سابقة لبداية فعاليات المؤتمر.

وبناءا عليه، فإنه أثناء شهر نوفمبر 2022 بالكامل، سيتم إلزام الشركات الراغبة فى الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية من غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء، وشرطة السياحة والأثار، بتقديم خطاب لتثبت قيامها بحجز الفنادق للسائحين قبل يوم 2022/11/01 من إدارة الفندق المتعامل معه، وقبل تاريخ وصول السائح لمدينة شرم الشيخ.

كان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا للجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبرالمقبل.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال الخاصة بالتجهيزات والاستعدادات السياحية في هذا الشأن والتي من بينها متابعة الموقف التنفيذي بشأن آليات الحجز الخاصة بالمشاركين والوفود المُشاركة بالمؤتمر.

وأكد أحمد عيسى، على ضرورة التأكد من جودة كافة الخدمات السياحية المقدمة سواء للمشاركين وضيوف المؤتمر أو للسائحين المتواجدين أو الوافدين إلى المدينة من كافة دول العالم، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية التي تقوم بها لجان الوزارة للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية والسياحية وسلامة الغذاء المُطبقة بها.

كما تم الإشارة إلى جاهزية كافة المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بالمدينة والذي رصدته آخر مستجدات الأعمال التي قامت بها اللجنة الدائمة المتواجدة بصفة مستمرة بمدينة شرم الشيخ والتي تتولي أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر لمؤتمر COP 27، حيث تقوم بالمرور الدوري على هذه المنشآت لمراجعة مدى التزامها بالمستوى السياحي والصحي ومراجعة محطات التحلية والمعالجة وغيرها والذي يتم بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.

وفي إطار متابعة جودة الخدمات السياحية المقدمة وخاصة في المنشآت الفندقية، فقد تم تطوير استطلاع رأي يمكن الدخول إليه باستخدام QR Code سيتم نشره في كافة المنشآت الفندقية وفي صالتي الوصول والسفر بمطار شرم الشيخ، بالإضافة لنشر QR Code آخر خاص بالموقع الرسمي للوزارة متضمنًا الخط الساخن لتلقي أي استفسارات أو شكاوى.