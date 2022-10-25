السيسى: المرأة المصرية هى من صنعت مجد هذا الوطن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "لقد كانت المرأة المصرية العظيمة ومازالت تعمل ظهيرًا لوطنها.. ولن أكون مبالغًا إذا قولت أن قوة المرأة المصرية هى التى صنعت مجد هذا الوطن هى رمز العطاء والتفانى والتضحية المتجردة من أى مصلحة هى سر الحياة".

واختتم الرئيس السيسى: " أقولها صريحة أن انحيازى للمرأة المصرية عن قناعة تامة وإيمان حقيقى وأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمياتها هو واجب وطنى والتزام سياسى وليس هبة أو منحة فهو حق أساسى لها وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياة فبدونه لن يتحقق أى نجاح منشود".