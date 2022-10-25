جدة - نرمين السيد - واستعرضت الدكتورة منال - وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء - معدلات الإنجاز بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بما يتضمنه من محطات وخطوط طرد وشبكات، كما تم عرض الموقف التنفيذى للمشروعات الغاز والاتصالات وتبطين الترع والكهرباء والطرق وسكن كريم، والمجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الرياضية والوحدات الصحية والاجتماعية.
كما ناقشت المحافظ، بعض المعوقات التى قد تبطئ نسب التنفيذ وآلية وضع حلول لها لاستكمال جميع الأعمال وفقًا للخطط الزمنية المحددة، وموقف مد شبكات المرافق للمبانى الحكومية والمنشآت الخدمية التى تم الانتهاء منها.
كما بحثت أيضًا ملامح الخطة القادمة للانتهاء من بعض المشروعات، موجهة بالدفع بمنظومة العمل والإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو المشروعات المدرجة بالمبادرة، وذلك لتحقيق رؤية هذا المشروع لتطوير وتنمية الريف المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة» بمركز كفر سعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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