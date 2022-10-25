الرئيس السيسى: مصر واجهت موجة إرهاب عاتية والمواطن هو البطل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى أننا اقتحمنا مشكلات وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود ببرنامج إصلاح اقتصادى كان بطله هو المواطن المصرى الذى تحمل أثاره المباشرة على حياته اليومية، مشيرًا إلى أن المواطن المصرى كان متفهما أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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