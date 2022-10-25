سفير مصر يبحث مع وزير العدل السودانى تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين مصر والسودان فى مجالى التعاون القضائى والقانونى، وسبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة. وشمل ذلك مشروع اتفاقية التعاون القانونى والقضائى المقترحة بين الجانبين، وغيرها من صور التعاون فى المجالات القانونية المختلفة، ومنها تدريب الكوادر والمساعدة القضائية، وأعرب الجانبان عن استعداد الدولتين لدعم علاقاتهما فى هذا المجال على مختلف الأصعدة، وبما يخدم مصالح مواطنيهما.

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