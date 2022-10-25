حياة كريمة: نقدم الدعم لكل مشروعات البنية التحتية في قرى الريف المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 06:24 مساءً - قالت الدكتورة شيماء كمال عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومى حياة كريمة، إن المبادرة كانت حلم المصريين، حيث إن المبادرة منذ عام 2019 كانت فكرة شبابية عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب، وأصبحت الآن أمر واقع.

وأضافت عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومى حياة كريمة، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن المبادرة تشمل 20 محافظة يضمون 1500 قرية بتوابعها فى 52 مركزا، وهذا أمر ليس سهلا.

وتابعت عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومى حياة كريمة: "نقدم كل الدعم من مشروعات وبنية تحتية لقرى الريف المصرى، والآن نحتفل بمرور 3 سنوات ونبدأ سنة رابعة، ونبحث ما الذى تحتاجه القرية من مشروعات كى ننفذها لأن لكل قرية ظروفها".