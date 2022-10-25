قبل ساعات من المباراة .. ريال مدريد يتفوق علي لايبزيج تسويقيا وفينيسيوس جونيور الأغلى بـ120 مليون يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 06:24 مساءً - في التاسعة من مساء اليوم سيحل فريقي ريال مدريد ضيفا علي نظيره لايبزيج الألماني مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

موعد مباراة لايبزيج ضد الريال والقناة الناقلة

تقام مباراة لايبزيج ضد ريال مدريد في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء، على أن تذاع المباراة عبر قناة قناة beIN Sports 3 HD Premiumلايبزيج ضد الريال



ووفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى المتخصص فى الاحصائيات وأسعار اللاعبين بالعالم فإن القيمة التسويقية لريال مدريد تقدر بـ837.50 مليون يورو ، ويعد جونيور فينيسيوس الأغلي فى صفوف الملكي بـ 120 مليون يورو .

بينما تبلغ قيمة لايبزيج التسويقية 485.08 مليون يورو، ويعد كريستوفر نكونكو الأغلي تسويقيا بين صفوفه بـ80 مليون يورو.لايبزيج ضد الريال



وحسم ريال مدريد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد حصد 10 نقاط بعد أربع مباريات، من الفوز في ثلاث مناسبات وتعادل، ويتصدر النادي الملكي ترتيب فرق المجموعة السادسة، بينما يحتل لايبزيج المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، من فوزين وهزيمتين.

دوري أبطال أوروبا

ويلعب ريال مدريد ولايبزيج ضمن المجموعة السادسة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما سلتيك الاسكتلندي، وشاختار الأوكراني.