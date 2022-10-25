فوز مطارى الغردقة وسوهاج بجوائز التميز فى نظم السلامة لعام 2022

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مساء أمس، بمدينة مراكش المغربية "مقر انعقاد المؤتمر"، حفل الإعلان عن جوائز التميز المقدمة من المجلس الإفريقى للمطارات، والذى تم خلاله الإعلان عن فوز كل من مطارى الغردقة وسوهاج الدوليين بجوائز التميز فى نظم إدارة السلامة على مستوى قارة إفريقيا لعام 2022.





وحصل مطار الغردقة الدولى هذا العام على جائزتين فى إدارة نظم السلامة، الأولى كأفضل مطار فى إدارة نظم السلامة لفئة المطارات التى تقوم بتسيير أكثر من 20 ألف رحلة جوية سنويا، كما حصل مطار الغردقة على نفس الجائزة على مستوى مطارات إقليم شمال إفريقيا، بينما حصل مطار سوهاج الدولى على جائزة إدارة نظم السلامة لفئة المطارات التى تقوم بتسيير اقل من 10 آلاف رحلة جوية سنويًا. جاء ذلك فور انعقاد فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولى والإفريقى للمطارات، وتنفيذًا لرؤية وزارة الطيران المدنى، وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بالعمل على رفع تصنيف المطارات المصرية قاريا وعالميا فى كافة جوانب التشغيل بما يتماشى مع قواعد التشغيل الصادرة من الجهات المحلية والدولية، وبهذه المناسبة تهنئ الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس العاملين بمطارى الغردقة وسوهاج لهذا الإنجاز.

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