رئيس «مياه القاهرة»: جاهزون لدعم الشركات لرفع تراكمات الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن قطاع الخدمات الفنية بالتعاون مع القطاع الفنى لشمال وشرق والقطاع الفنى لجنوب وغرب قام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعمرات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطلمبات والمعدات بمحطات المياه التابعة للشركة.





يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بضرورة العمل على إنهاء أعمال الصيانة الدورية والعمرات للطلمبات. وطالب الشيمى بضرورة استمرار خطة تنفيذ الصيانات الدورية لكافة المعدات التى تحتاج لأعمال صيانة لضمان استمرارية الخدمة على مدار 24 ساعة بكافة القطاعات والمناطق التابعة للشركة. وأشار إلى أن جميع معدات الشركة جاهزة لدعم الشركات الشقيقة فى رفع مياه الأمطار وهناك تنسيق كامل مع الشركات الأخرى وغرفة عمليات الشركة القابضة ومحافظة القاهرة، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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