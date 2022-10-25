برلمانى: توصيات المؤتمر الاقتصادى ستعبر بمصر تداعيات الأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد عبد الحميد، أن توصيات المؤتمر الاقتصادى، ستجعل مصر قادرة على مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.





ووجه عبدالحميد، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا المهمة التى تناولها أمام المؤتمر الاقتصادى، مشيدا بحرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص، وتذليل ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جميع الاستثمارات. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة المصرية ستشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة فى ضوء المناقشات التى دارت داخل المؤتمر الاقتصادى، والتى أكدت الحرص الحقيقى على تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمختلف الصناعات المصرية، باعتبار أن القطاع الصناعى هو قاطرة الاقتصاد وهو القادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة ومواجهة مشكلة البطالة، معربا عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ كل ما صدر من قرارات وتوصيات من المؤتمر الاقتصادى فى كل ما يتعلق بالقطاع الصناعى.

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