حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 05:31 مساءً - بدأ منذ قليل سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من القاهرة والجيزة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقـس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس الثلاثاء امطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجة البحرى ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد قد تمتد الى القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 العظمى 20، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 30 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19 .

يذكر أن الكرة الأرضية شهدت ،اليوم الثلاثاء، كسوفا جزئيا للشمس، وذلك تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.