السيسى: احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها واجب وطنى والتزام سياسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 05:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: لقد كانت المرأة المصرية وما زالت داعمة وظهيرا لوطنها، ولن أكون مبالغا إذا قلت أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن.

وأضاف الرئيس السيسى، أن المرأة هر رمز العطاء والتفانى والتضحية المتجردة من أي مصلحة، فهي سر الحياة.

وتابع الرئيس السيسى: أقولها صريحة.. انحيازى للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقى، وأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمياتها هو واجب وطنى والتزام سياسى، وليس هبة أو منحة، بل هو حق سياسى لها، وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياه وبدونه لن يحدث أي نجاح منشود.